ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಜೋಡಣೆ ಶಿಬಿರ 16ರಿಂದ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಬಲ್ಡೋಟ ಸಮೂಹದ ಎಂಎಸ್ಪಿಎಲ್ ಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚಿತ ಕೃತಕ ಕಾಲುಜೋಡಣಾ ಶಿಬಿರ ಜೂನ್ 16ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಶಾದಿಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ.ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಗದಗ, ರಾಯಚೂರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರು ಈ ಶಿಬಿರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೈಪುರ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಹಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p><p>ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರ ನಡೆದಿದೆ, ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಬಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 2,836 ಮಂದಿ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 1,455 ಮಂದಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು, 820 ಮಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್, 46 ಮಂದಿಗೆ ವಾಕರ್, 93 ಮಂದಿಗೆ ಕೈಗೋಲು, 288 ಮಂದಿಗೆ ಊರುಗೋಲು, 43 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ, 38 ಮಂದಿಗೆ ಕೈಚಾಲಿತ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 53 ಮಂದಿಗೆ ಲಘು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p><p><strong>ಸ್ವಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್</strong>: ಕೃತಕ ಕಾಲು ಜೋಡಣೆಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ತಿಳಿಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೃತಕ ಕಾಲಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಾವೀರ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾಲು ಬದಲಾವಣೆ, ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬರುವವರ ಜತೆಗೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹ ಊಟ, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೇ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಜೋಡಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾಲಿನ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಪೋಲಿಯೊ ಪೀಡಿತರು, ಅಪಘಾತದಿಂದ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಸಹಿತ ಕಾಲಿನ ತೊಂದರೆ ಇರುವವವರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೋಂದಣಿಗೆ 9902500250 (ಬಿ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ), 9972407157 (ಬಸವಪ್ರಭು) ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಡೇವಿಡ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಬಿ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>