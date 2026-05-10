‘ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ’

ಕೊಟ್ಟೂರು: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್, ಪಾನಿಪೂರಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಎಗ್ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾಧಿಕಾರಿ ಉದಯ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಹಾಗೂ ತಂಡವು ಕೆಲವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಕೆಲವು ಎಗ್ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪಾನಿಪೂರಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>