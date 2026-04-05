ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅವಶ್ಯ

ಕೊಟ್ಟೂರು: 'ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ; ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದ್ದವರೇ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರು' ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಗವಿಮಠದ ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕರಿಯಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಕರಿಗಲ್ಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿಯ ಜೋಗಳ, ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ತಂದೆಯ ಬೈಗಳು ಕೂಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಬದುಕು ಉಜ್ವಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು–ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ಬದುಕು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೆಲವರು ಕುಟುಂಬದತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಮಾಜವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹವರು ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮೇಲೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಲ್.ಬಿ.ಪಿ. ಭೀಮಾನಾಯ್ಕ, ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಐ.ಎಂ. ದಾರುಕೇಶ, ಬೀಜ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾವಜ್ಜಿ ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್, ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಾಳು ನಂಜಪ್ಪ, ಶ್ಯಾನುಭೋಗರ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಗಜಾಪುರ ಭೀಮಣ್ಣ ಅವರ 'ಕರಿಯಮ್ಮದೇವಿ ಹಾಡುಗಳ ಧ್ವನಿಸುರುಳಿ'ಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಣ್ಣಿಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉತ್ತಂಗಿ ಮಠದ ಸೋಮಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅನಿಲ್ ಹೊಸಮನಿ, ಚಿರಬಿ ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಎಚ್.ಎಂ. ಅಶೋಕ್, ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿನಾಥ್, ವಿ. ರಾಮನಗೌಡ, ಉತ್ತಂಗಿ ಕೊಟ್ರಗೌಡ , ಆಚೆಮನಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>