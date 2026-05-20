ಕೊಟ್ಟೂರು: ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಳೆಹಾನಿ

ಕೊಟ್ಟೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸೋಮವಾರ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ತೋಟದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಬಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಗಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ವೀರಮ್ಮನವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣೆ ತಗಡುಗಳು ಕುಂಬೆ ಸಮೇತ ನೆಲಕುರುಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಗಾಣಗಟ್ಟೆ ಮಂಗಾಪುರ, ಯರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತೋಟಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಹಾನಿಯಾದ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹಣಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಳೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>