ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara

ಕೊಟ್ಟೂರು: ರಸ್ತೆ ‘ಭಾಗ್ಯ’ ಕರುಣಿಸದ ಸರ್ಕಾರ

ಗುರುಪ್ರಸಾದ್.ಎಸ್.ಎಂ.
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:14 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:14 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಕೆ.
ನೇಮರಾಜನಾಯ್ಕ, ಶಾಸಕ
Road problemKotturu
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT