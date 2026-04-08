ಉಜ್ಜಯಿನಿ ತೇರು ಗಾಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ

ಕೊಟ್ಟೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧರ್ಮ ಪೀಠದಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಏ. 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ತೇರುಗಾಲಿ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ಅರ್ಚಕರು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರೆವೇರಿಸಿ ಅಲಂಕಕೃತ ರಥ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ತೇರು ಮನೆಯಿಂದ ತೇರು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.

ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಏ.16 ರಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರ ವಾಹನೋತ್ಸವ, 17ರಂದು ಮಯೂರ ವಾಹನೋತ್ಸವ, 18 ರಂದು ಗಜ ವಾಹನೋತ್ಸವ, 19 ರಂದು ಸಿಂಹ ವಾಹನೋತ್ಸವ, 20 ರಂದು ವೃಷಭ ವಾಹನೋತ್ಸವ, 21 ರಂದು ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ, 22 ರಂದು ಶಿಖರ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ, 23ರಂದು ಶಿವದೀಕ್ಷಾ, 25 ರಂದು ಕಂಕಣ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ 26ರಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.