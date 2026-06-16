ಕೊಟ್ಟೂರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಾನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ

<p>ಕೊಟ್ಟೂರು: ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮುಂದಾಗದ ಕಾರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪೊರಕೆ ಹಾಗೂ ಪಿಕಾಸಿ ಪುಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಡಾವಣೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತೆ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಜಾಲರಿಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು, ಗಿಡಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂತಾದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದ ಕಾರಣ ಜಾಲಿಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿ, ನಾಯಿ ಹಾಗೂ ಬಿಡಾಡಿ ದನಕರುಗಳ ವಾಸ ತಾಣವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಚಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಜನತೆ ಉದ್ಯಾನದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಡಾವಣೆ ಜನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮುಂದಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-25-1884120896</p>