<p><strong>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಬಸ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸವಾರ ಕರಿಬಸಪ್ಪ(65) ಮೃತಪಟ್ಟು, ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಸದಾಶಿವ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೇಕೋಟೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಕರಿಸಬಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸದಾಶಿವ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಚಿಲಮೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಬಳಿಯ ಗುಡೇಕೋಟೆ ಕರಡಿ ಧಾಮದ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು ಬಳಿ ಮತ್ತಾಜನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸಂಡೂರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗಾರುಕತೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಕಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಮೃತ ಕರಿಬಸಪ್ಪನ ಮಗ ಉಪೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಂತೆ ಗುಡೇಕೋಟೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>