ಭಾರಿ ಗಾಳಿ: ಹಾರಿದ ಚಾವಣಿ

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಬೀಸಿದ ಬಾರಿ ಗಾಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಂಬಳಿ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಚಾವಣಿ ಮೇಲಿನ ಶೀಟ್ ಹಾರಿಹೋದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಕೆಲವೆಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾರಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದು, ಅತಿಯಾದ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ತಗಡಿನ ಶೀಟುಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಶೀಟುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮರವೂ ನೆಕ್ಕರುಳಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್, ಶಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ