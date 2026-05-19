ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ವೆ: ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

<p><strong>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ</strong>: ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಪಹಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಡುಮನೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹೆಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅರಿವು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಡಿಕೆರೆ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದೆ. ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇ, ಈ ರೀತಿ ರೈತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೆದಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ನಿಯೋಗ ತೆರಳಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು‘ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಡುಮನೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು 12000 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಕೇವಲ 4000 ಎಕರೆ ಪಹಣಿ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೆಲೆಬ್ಬಿಸಬೇಕಾದ ಇಲಾಖೆ ಕುಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260519-25-1402819995</p>