ಫೋನ್‌ ಪೇ ಮೂಲಕ ಲಂಚ: ಸರ್ವೇಯರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ): ಜಮೀನೊಂದರ ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಲು ರೈತರೊಬ್ಬರಿಂದ ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ವೇಯರ್ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂದಿಬೇವೂರು ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹುಳ್ಳಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ಜಮೀನಿನ ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಮಾಡಲು ಸರ್ವೇಯರ್ 2024ರಿಂದಲೂ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹10 ಸಾವಿರ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ₹30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಈ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಡಿವೈಎಸ್ ಪಿ ಸಚಿನ್.ಎಸ್ ಛಲವಾದಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಎಸ್. ಲಮಾಣಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಮರೇಶ್, ಸುರೇಶ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ರೇಣುಕಪ್ಪ. ಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದರು.