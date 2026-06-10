ವಿಜಯನಗರ | ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ: ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಲಾರಿ

<p><strong>ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಸಮೀಪದ 114-ಡಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -50ರ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಾನೇ ಆರಂಭವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ 27 ಟನ್ ಭತ್ತದ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯೊಂದು ಸಿಲುಕಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿತು.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ಲಾರಿ ಎತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಬಿಎಂಎಂ ಇಸ್ಪಾತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಣಾಪುರ ಬಳಿಯ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಕನಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿ. ಮೀ ದೂರ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಏಕಪಥ ಸಂಚಾರ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಎಂಎಂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬದಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕಾರಣ ಏಕಪಥ ರಸ್ತೆ ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿನ 500 ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಏಕಪಥ ರಸ್ತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರವಷ್ಟೇ ಡಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಲಾರಿಯೊಂದು ಸಿಲುಕಿ ಅವಘಡ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಲಾರಿಯೊಂದು ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಾವಿಗಿಡಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ನಿತ್ಯ ಒಂದಿಲೊಂದು ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಕಳಪೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ, ಇನ್ನಾದರೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಡಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕೀರಸ್ವಾಮಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಭತ್ತದ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ಮದ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿ ತೊಂದರೆ ಪಡುವಂತಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ' ಎಂದು ಲಾರಿಯ ಚಾಲಕ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>