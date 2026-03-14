ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಇದರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿವೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ನ್ಯೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಂಬಾರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪದ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹೆಂಚು ಇಟ್ಟು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿತು.

ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ: 'ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲಾಗದು. ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದರೂ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚದೆ ಇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ನಗರದ ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸಹ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಸಹಜವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ, ತಿಂಡಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಯಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮಕ್ಕಳ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಸಿಯೂಟ ಆಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ಹೊರಪೇಟೆ ಹೇಳಿದರು.

ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಅಬಾಧಿತ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಚಪ್ಪದರಹಳ್ಳಿಯ ಮೆಟ್ರೊ ಆಟೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾಗಳು ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದು ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದುದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಣಿಸಿತು.

ಬೇಕರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ

ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಓವನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಓವನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಬೇಕರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕರಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.