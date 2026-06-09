ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತ

<p><em>ಮಹೇಶ ಮನ್ನಯ್ಯನವರಮಠ</em></p>.<p>ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ಢವಳೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ವಿಜಯನಗರ’ ಬಡಾವಣೆಯು ಪುರಸಭೆಯ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ವಿಜಯನಗರ’ ಬಡಾವಣೆ 2017ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 113 ಪ್ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐದಾರು ಹೊಸ ಮನೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಬಡಾವಣೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಮೀನುಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಷಜಂತು ಹಾಗೂ ಹಾವುಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿವಾಸಿಗಳು ಓಡಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವ ನೌಕರರು ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮನವಿಗೂ ಕರಗದ ಪುರಸಭೆ: ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪುರಸಭೆಗೆ ಕರ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಡಾವಣೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಕೊರೆಸಿದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡಾವಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಲಿಖಿತ ಹಾಗೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಣತಿಯಿಂದಲೂ ವಂಚನೆ: ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಬಡಾವಣೆಯು ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿನ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನವಸತಿ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಈಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ (ಸರ್ವೇ) ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡೀ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನೇ ಪುರಸಭೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ‘ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಣತಿಯಿಂದಲೂ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ. ಪುರಸಭೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಬಡಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೀದಿ ದೀಪ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-19-1839873742</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>