ಮಾಲವಿ ಜಲಾಶಯ– ಮುಂಗಾರಿನೊಳಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ?

<p><strong>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಲವಿ ಜಲಾಶಯದ 10 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿ ಎರಡನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದ ವೇಳೆಗೆ ಜಲಾಶಯ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>2 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಜಲಾಶಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಗೇಟ್ಗಳು ಅಂತಿಮ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕುಳಿತಿವೆ.</p>.<p>₹4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬೇತಾಳ ಎಂಬುವವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ 8 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಜಲಾಶಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ 13 ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀರುಣಿಸುತ್ತದೆ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೂರಾರು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 25ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಾವರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿದ್ದ 2 ಟಿಎಂಸಿಗೂ ಅಧಿಕ ನೀರು ಪೋಲಾಗಿತ್ತು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ಮಾಲವಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಹರಿಸುವ ₹150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಲೂ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೇವಲ ಎರಡು ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಬೇಡ, ತಕ್ಷಣ ಅಳವಡಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>₹4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿ 2 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲ</p>.<div><blockquote>150 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ರೇನ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 2 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಅಳವಡಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಹುಲಿರಾಜ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ</span></div>