ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | ಲಾರಿ, ಬೈಕ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ: ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸಾವು

<p><strong>ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ</strong>: ಬೈಕ್ಗೆ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀವ್ರಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಸಮೀಪದ ಪೋತಲಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂನ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಮಾರುತಿ (28) ಮೃತರು. ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ (47) ಅವರು ತೀವ್ರಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-25-838819249</p>