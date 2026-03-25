ಪ.ಪಂ: ₹ 14 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಮನಿ ಹುಸೇನ್ ಬಾಷಾ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ₹ 8.76 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ವೇತನ ಅನುದಾನದಿಂದ ₹ 1.95 ಕೋಟಿ, ಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅನುದಾನದಿಂದ 1.81 ಕೋಟಿ, , 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಅನುದಾನದಿಂದ 2.42 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ, ಅಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯ ವಸೂಲಾತಿಯಿಂದ ₹ 51.65 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ₹ 14 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹ 13.91 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಕೆ.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಲ್.ಹುಲಗಿಬಾಯಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಲ್.ವಸಂತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-25-1991416521</p>