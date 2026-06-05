ವಿಜಯನಗರ: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ)</strong>: ತಮ್ಮ ಸಂಸದರ ನಿಧಿಯ ₹ 5 ಕೋಟಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪ ಮೂರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ಸಾಲು ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಸಂಸದ ಇ.ತುಕಾರಾಂ, ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಇರಿಸಿದರು.</p><p>500 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ 120 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ (ಒಟ್ಟು 620 ಆಸನ) ಈ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 9 ವಸತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, 2 ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಗಳು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಸ್ಟುಡಿಯೊ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ಇರಲಿದೆ. 300 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಧಾನ ವಾಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ ಅವಿನ್ ಎಸ್.ಜೈನ್ ಅವರು ಸಚಿವರಿಗೆ ರಂಗಮಂದಿರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಕ್ರಂ ಷಾ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>