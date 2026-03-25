ಒಂದು ವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ಜನ

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ): ಒಂದು ವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂಬ ವದತಿಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಜನ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಕೆಲವೆಡೆ ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದರು.

ಅನೇಕರು ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನೌಕರರು, ಡೆಲವರಿ ಬಾಯ್ಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದರು. 'ನಾಳೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 10 ಲೀಟರ್ ಈಗಲೇ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಕಡೇಕೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದೀಪ್, ಆಟೋರಾಜ್, ಲೋಕೇಶ್ ಎಂಬುವವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ–ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭರವಸೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಜನರು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ನ ಪ್ರಮಾಣವು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಹ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ 1955ರ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 1934ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ 2002ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೇ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಏನೇ ಅಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಗಲಾಟೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ 112 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.