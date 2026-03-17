ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ: ತಂಪಾದ ಇಳೆ, ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಲಘುವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯಿತು.</p><p>ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟರು. ಕೆಲವರು ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸಿದರು.</p><p><strong>ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿ ಭರವಸೆ</strong></p><p>'ಇದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ, ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಕುರಿತಂತೆ ಆತಂಕಗೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರಂತರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ 18 ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>