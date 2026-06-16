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ಮಳೆ ಕೊರತೆ; ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2.38 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ: 56 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಮಾತ್ರ ನೀರಾವರಿ ಆಶ್ರಿತ
ಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 6:10 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 6:10 IST
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ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವುದು ಬೇಡ ಡಿಎಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ
ಡಿ.ಟಿ. ಮಮಂಜುನಾಥ್‌ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯನಗರ
vijayanagaraRain

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