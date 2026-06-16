ಮಳೆ ಕೊರತೆ; ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 12.37ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ 2.94 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪೈಕಿ 2.38 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಹಾಗೂ 56,370 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನೀರಾವರಿ ಆಶ್ರಿತ. ಸದ್ಯ 12,950 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನೀರಾವರಿ ಆಶ್ರಿತ ಹಾಗೂ 23,462 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ (ಒಟ್ಟು 36,412 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಚುರುಕು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 15 ಕಳೆದರೂ ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರ 4.17 ಸೆಂ.ಮೀ.ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಿರುವುದು ಕೇವಲ 1.97 ಸೆಂ.ಮೀ. ಈ ಮೂಲಕ ಶೇ 53ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 67ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ, ಹೊಸಪೇಟಯಲ್ಲಿ ಶೇ 66, ಕೊಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 53, ಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 48, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 39 ಹಾಗೂ ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಸುರಿಯದಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವಡೆ ರೈತರು ಭೂಮಿ ಹದಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ರೈತರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೂ ಬಳಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆ ಬಳಿಕವೂ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈತರು ಸದ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ’ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಟಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಇದೆ: ತೇವಾಂಶ ಇದ್ದಾಗ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಬಹುದು. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ದಾಸ್ತಾನು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 2,694 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 5,754 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವುದು ಬೇಡ ಡಿಎಪಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ </blockquote><span class="attribution">ಡಿ.ಟಿ. ಮಮಂಜುನಾಥ್ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯನಗರ</span></div>.<p> <strong>ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ: ಸಹಾಯವಾಣಿ</strong></p><p> ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ವಿವಿಧ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೂಡ್ಲಿಗಿ–ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ 8884007247. ಹಡಗಲಿ–8884006917. ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ–8884006783. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ–8884007016. ಹೊಸಪೇಟೆ–8884007348. ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ–8884006758.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>