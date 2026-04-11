ತಾಯ್ತನದಾಚೆಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ: ಸುನಂದಮ್ಮ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುವ ಪರಿಪಾಠ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಆಕೆ ಅದರಾಚೆಯೂ ಮೂಡಿರುವ ಸಾಧನೆ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆರ್.ಸುನಂದಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಿ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥ 'ಏನೂ ಬೇಡದವಳು...' ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಹೆಣ್ಣು ಪುರುಷರಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ, ಆಗಲೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಿಸಿ, ಆಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲು ಏನಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸದೆ ಬಿಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೌಶಲದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾಗ ಆಕೆಯಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಡಿ.ಉಮಾಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವವರು ಸಹ ಗಂಡಸರೇ ಆಗಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಇಂದು ಪ್ರಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೂರಾರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇಂದಿಗೂ ಗಂಡಿನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಾಸ್ತವ. ಇದು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಬಿ.ವಾಸುಕಿ ಅವರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅಪೇಕ್ಷ ಬಡಿಗೇರ ಅವರಂತಹ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಣುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಮುರನಾಳ ಮಳೆರಾಜೇಂದ್ರ ಮಠದ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ.ವೀರೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೃತಿಯ ಸಂಪಾದಕಿ ಅಪೇಕ್ಷ ಬಡಿಗೇರ ತನಗೆ ವಹಿಸಿದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜಗನ್ನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಸಿತಾರ್ ವಾದನ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಡಿಗೇರ ತಂಡದವರಿಂದ ಹಾಗೂ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ನಡೆಯಿತು. ನಾಗರಾಜ ಪತ್ತಾರ, ಮೌನೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಅವರಿಂದ ಮೌನೇಶ್ವರ ವಚನಗಳ ಗಾಯನ ನಡೆಯಿತು

–––

ಏನೂ ಬೇಡದವಳು...

(ಡಿ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥ)

ಮಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕಮಲಾಪುರ

ಪುಟ: 264

ಬೆಲೆ: ₹250