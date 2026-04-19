ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ, ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾವು ಶಂಕೆ

<p><strong>ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ)</strong>: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಡಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹರಿಯಾಣದ ಲಾರಿಯೊಂದರಿಂದ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಲಾರಿ ಒಂದು ಕಾರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬೈಕ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಆ ಲಾರಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತು.</p><p>ಬಸ್ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಲಾರಿ ಈ ಬಸ್ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ ಕಾರಣ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ 25 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು.</p><p>ಹೆದ್ದಾರಿ ದುರಸ್ತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ: ಬಿಎಂಎಂ ಇಸ್ಪಾತ್ ಕಂಪನಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p><p>ಗಾಯಗಳುಗಳನ್ನು ಹೊಸಪೇಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>