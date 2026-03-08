ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಪಾರದರ್ಶಕ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ–ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ: ಕವಿತಾ ಮನ್ನಿಕೇರಿ

ಮಾರ್ಚ್ 18ರಿಂದ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ-1
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:24 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:24 IST
SSLC exam

