<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕಿದ್ದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇ 3ರಿಂದ ಶೇ 7ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಅಪಾರ. ವಿ.ಎಸ್. ಉಗ್ರಪ್ಪ ಸಹಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರು ಎಂಬುದು ಸಮಾಜದ ವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ’ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲುವಂತಾಯಿತು. 2028ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದರು.</p><p>ಸಮುದಾಯದವರ ಬಗೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಉಗ್ರಪ್ಪ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತ ನಡೆದರು. ಟಿಕೆಟ್ ಕೈತಪ್ಪಿದಂತೆ ಅವರೂ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p><p>‘ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 9ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತ ಜನರ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಮೂಲಕ 50 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ’ ಎಂದರು.</p><p><strong>ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ:</strong> ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ನಾಯಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜೂಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಶೇ 7 ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕೊಹೊಳಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ 15 ಶಾಸಕರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸದೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮಂಕಾಗುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p><p>‘ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಆಗ ಅಲ್ಲಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದು ಮುಂದೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.</p><p>ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಗಾರು ಹನುಮಂತು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿದ್ದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಸಿ, ಸಂಘಟಿತರಾಗದಿದ್ದರೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಹಿತ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p><p>ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಹೇಮಲತಾ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಬಿ.ವಿ.ನಾಯಕ, ಫಕೀರಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ, ಮೈಸೂರಿನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜೇಶ್, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಣಿಕಂಠ, ಓಬಳೇಶ್, ಕಾಸೆಟ್ಟಿ ಉಮಾಪತಿ, ಏಳುಕೇರಿಗಳ ಯಜಮಾನರು ಇದ್ದರು.</p><p><strong>ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಖಂಡಿತ</strong></p><p>‘ಸಂಸದ ತುಕಾರಾಂ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಎಕ್ಕುಂಡಿ ನಾಗರಾಜ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು. ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಗೆದ್ದ ತುಕಾರಾಂ ಇನ್ನೂ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ, ಸಮಾಜದ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದವರ ಖರ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಹ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಖಂಡಿತ’ ಎಂದು ಬಂಗಾರು ಹನುಮಂತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>