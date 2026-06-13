ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ | ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ: ಶಾಲೆಯ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ

<p><strong>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಪಟ್ಟಣದ 10ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 280ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಇರುವ ಕೊಠಡಿ ಏಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಸೋರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ<br>ಗಳಿಗೆ ಜಗಲಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಠ!</p><p>12 ಶಿಕ್ಷಕರ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು 8 ಮಂದಿ. ಒಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು. 7ನೇ ತರಗತಿ ನಂತರ 8ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಅದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪಟ್ಟಣದ ಏಕೈಕ ಸರ್ಕಾರಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಕಲಿಕಾ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಿತಿ.</p><p>2019ರಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕೊಠಡಿಗಳು, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿದೆ.</p><p>1991ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಟಿಡಿವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸ ಲಾಗಿತ್ತು. 10ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 30*40 ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಚಿಕ್ಕದಾದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 2003-04 ರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಠಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎರಡು ತರಗತಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಿಥಿಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು<br>ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕುಸಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಹಾರ ದಿನಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗ, ಕೊಠಡಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಲು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಪಿಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. </blockquote><span class="attribution">-ಮಂಗಳಾ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹಡಗಲಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>