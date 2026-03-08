ದೋಷಪೂರಿತ ನಂಬರ್‌ ಪ್ಲೇಟ್: ಕ್ರಮ ಆರಂಭ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯಯನಗರ): ವಾಹನಗಳ ದೋಷಪೂರಿತ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಆರ್ಟಿಒ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 288 ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 65, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 73 ಹಾಗೂ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 150 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 288 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಲ್. ಆರ್.ಸಿ, ಇನ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ಮಾಲಿನ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೆಲ್ಮೆಟ್–ದಂಡ: ಪೊಲೀಸರು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದವರಿಂದಲೂ ದಂಡ ವಸೂಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಶನಿವಾರ ಬಹುತೇಕ ಯಾರ ಶಿರದಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಅವರೂ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>