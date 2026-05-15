ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ: ಚೈನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆರಂಭ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಹೊಸ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈನ್ಲಿಂಕ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಗುರುವಾರ 33ನೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಒಂದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗೆ ಎರಡು ಚೈನ್ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಚೈನ್ ಬಂದಿತ್ತು‘ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 33 ಸೆಟ್ ಚೈನ್ಗಳ (ಒಟ್ಟು 66)ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿ.24ರಿಂದ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ಏ.25ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ’ಎಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-51-120889801</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>