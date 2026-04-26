ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ನೂತನ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಶನಿವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಈ ಸಲದ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾದರೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ನೀರು ಸಿಗಲಿದೆ.

'ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಮೇ ಎರಡನೇ ವಾರ ಚೈನ್ಲಿಂಕ್ ಬರಲಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೇ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒ.ಆರ್.ಕೆ.ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದರೆ 1,633 ಅಡಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ (105.75 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ) ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 19ನೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಕನ್ಹಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ಲಾಗ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನೀರು ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಗೂ ಆ ವರ್ಷ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

ಎಷ್ಟೇ ಮಳೆ ಸುರಿದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೂ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೀರನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚೈನ್ಲಿಂಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ.
ಕಿರಣ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್