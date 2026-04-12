ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ: 26 ಗೇಟ್ ಪೂರ್ಣ, 7 ಬಾಕಿ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): '</strong>ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 26 ಹೊಸ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರು ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹಳೆ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಗೇಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಸಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಉಳಿದ 7 ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈಗ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 22 ಹೊಸ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ, ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈನ್ಲಿಂಕ್ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>