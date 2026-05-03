ಮೇ 15ರ ವೇಳೆಗೆ ನವೀಕೃತ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಡಿಕೆಶಿ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): 'ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ 33 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಮೇ 15ರ ವೇಳೆಗೆ ನವೀಕೃತ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಾನೇ ಬರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾನುವಾರ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಮೇ 7ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಸೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಯಿಂದ ಬರಲಿದೆ. ಮೇ 15ರ ವೇಳೆಗೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ರೈತರು ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ₹54 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.

ನವಲಿ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಆಂಧ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಶೀಘ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಸಚಿವರಾದ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒ.ಆರ್.ಕೆ.ರೆಡ್ಡಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.