ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ: 13ನೇ ಗೇಟ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): '</strong>ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ 13ನೇ ಗೇಟ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಶನಿವಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ 3 ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹಳೆಯ 25 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 19ನೇ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ಕೈವಾಕ್ ಅನ್ನು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>