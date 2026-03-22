ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ನೀರುಪಾಲು: ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲುವಾಗಲು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಈಜಲು ಹೋದ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲೇ ನೀರುಪಾಲಾದ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಪುತ್ರನನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲುವಾಗಲು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಎಂ.ಜಿ. ಮನು (19) ಹಾಗೂ ಎಂ.ಜಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ (18) ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ಮನು ಬಿ.ಇ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ.

ಕೃಷಿಕರಾದ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನದಿ ದಂಡೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮೂವರೂ ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಆಯತಪ್ಪಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆಗ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತಂದರು, ಆದರೆ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲೇ ನೀರುಪಾಲಾದರು.

ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಹಲುವಾಗಲು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.