ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ: ಹಾಲಮ್ಮ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ

ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಹಾಲಮ್ಮ, ಉತ್ಸವಾಂಭೆ, ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಿರುದಾವಳಿಗಳಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗದ ಉಚ್ಚಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ನೆರವೇರಿತು. ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಬಿಸಿಲು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

ಗುರುವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡವಿ ಹಾಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಷ್ಟು ದೂರ ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಡುವ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಮಾಂಸದೂಟ ತಯಾರಿಸಿ, ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬೇವಿನ ಉಡುಗೆ, ದೀಡು ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

ಪಡ್ಲಗಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿತ ದೇವದಾಸಿಯರು ಉಚ್ಚಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ನಿನ್ನಾಲ್ಕು ಉಧೋ, ಉಧೋ ಉದ್ಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ಉಚ್ಚಂಗೆಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣ, ಕೋಟೆ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆಗಳು, ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಹಾಲಮ್ಮ ತೋಪಿನವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು, ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ದೀಪ, ಗೋಪುರ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಓಕುಳಿ ಉತ್ಸವ, ಚಂದ್ರದರ್ಶನ, ಆನೆ ಹೊಂಡ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಜಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಈ ದೇವತೆಯ ಹಾಲಮ್ಮ ಅವತಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಚಂಗೆಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹಾಲಮ್ಮ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಹಿರೇಮಗಳಗೇರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗ ತಲುಪಿದಾಗ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕುರಿಗಾಹಿ ಒಬ್ಬ ತಾನು ಸಾಕಿದ ಕುರಿಗಳ ಹಾಲನ್ನು ಹಿಂಡಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಲು ಸೇವಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾದ ದೇವಿಯು ಕುರಿಗಾಹಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವರ ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಕುರಿಗಾಹಿ ಮಳೆ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ದೇವಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿದ್ದ ಮಡಿಕೆ ಬಾವಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಈಗಿನ ಹಾಲವರ್ತಿ ಹೊಂಡ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಂಚ ಕುಡಿಕೆ ಹಾಲು ಅರ್ಪಿಸು ಎಂದು ಆಜ್ಞೆಯಿತ್ತ ದೇವಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಅಂದಿನಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರದ್ದು. ವಿಜಯನಗರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹಾವೇರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧ ಕುರಿತು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಚೌಹಾಣ್, ಸಿಪಿಐ. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಸಜ್ಜನ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಎಂ.ಡಿ. ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರ್, ಮಡ್ರಳ್ಳಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ, ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಚನಗೌಡ, ಕೊರಟಗೆರೆ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ಫಣಿಯಾಪುರದ ಲಿಂಗರಾಜ್, ಪಿಎಸ್ಐ. ವಿಜಯ್ ಕೃಷ್