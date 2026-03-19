ಸಂಭ್ರಮದ ಯುಗಾದಿ ಇವರಿಗೆ ಸೂತಕ:ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯ ಕೆಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ

<p><strong>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ:</strong> ಯುಗಾದಿ ಎಂದರೆ ಹೊಸತನ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮಳೆ-ಬೆಳೆ-ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಸೋಲು-ಗೆಲುವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಮಯ. ನಾಡಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ತರುವ ಈ ಹಬ್ಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಸೂತಕದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ!</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣದ ಕಾವಲ್ಲಿ, ಗುಪ್ಪಾಲ್, ಭಂಗಿ, ಜಿಂಕಲ್ ಮತ್ತು ತಳವಾರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಜತೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ದೊಡ್ಡಮನೆ ವಂಶಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಬಾರಿಕರು, ಉಪ್ಪಾರ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯುಗಾದಿ ಆರಂಭದ ದಿನವಾದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಹಾಗೂ ಪಾಡ್ಯದಂದು ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸ್ನಾನ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಾತು ದೂರವಾಯಿತು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ ಸೆಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕರಿಯುವಂತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವಘಡಗಳು, ಅಪಶಕುನಗಳು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರಾದಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಈ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಅಶುಭದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ನಮಗೂ ಅಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುಖಂಡ ಗುಪ್ಪಾಲ್ ಕಾರಪ್ಪ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗ ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ರೀತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ವಂಶಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇವರು ಮನೆಯ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೇವು, ಬೆಲ್ಲ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಂದು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ಕೆಲ ಕುಟುಂಬದವರು ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p>