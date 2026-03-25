ಅಂಕಸಮುದ್ರ: ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ ಸಂತತಿ ವೃದ್ಧಿ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ): ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ ಸಂತತಿ ಹತ್ತಾರು ಪಟ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>2019ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ (ಸ್ಪಾಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪೆಲಿಕಾನ್) ಜೋಡಿ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಈಗ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ದಾಟಿದೆ. ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ನ (ಐಯುಸಿಎನ್) ವರದಿಯಂತೆ ದೇಶೀಯ ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ ಪಕ್ಷಿ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಪರೂಪದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಪಕ್ಷಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'245 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಗಿಡ ಮರಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಾರ್ಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರದ ಕಾರಣ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇವೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಮೀನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಇದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>