ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಬಿ.ನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಏ.25ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಶೋಕ್ ಜತೆಗೆ ಕೋಲಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಅಫ್ರೀದ್ ಪಾಶಾ, ತುಮಕೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಲ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಅವರನ್ನೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕತ್ವ, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಿದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೀವು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಗಮ್ ಭಂಡಾರಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಾರಿಖ್ ಭಗ್ವಾನ್ ಅವರ ಸಹಿ ಇರುವ ಆದೇಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾತ್ರ, ತೆಗೆದಿಲ್ಲ: 'ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಆದೇಶವಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಆದೇಶ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತ ಆದೇಶ ಶೀಘ್ರ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಬಿ.ನಾಯ್ಕ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಾನು ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು: 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು 'ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಸನ್ನಿಹಿತ?' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಲ್ಲದೆ, ಅವರ ತಂದೆ, ಕೆಎಂಎಫ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಾ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿರಾಜ್ ಶೇಖ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಖಂಡಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>