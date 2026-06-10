ಗವಿಯಪ್ಪಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಎಚ್.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜತೆಯಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಸಚಿವರಾದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೇ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದ ಹಿರಿಯರು ಸಹ ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಕಟರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಮಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಣ್ಣದಮನೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಬಲ ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದರೂ, ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರು ಸಚಿವರಾದರೆ ನಾಗನಗೌಡ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಸಿಎಂ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಮಾಲಪ್ಪ, ಯರಿಸ್ವಾಮಿ, ಯು. ಪಂಪಾಪತಿ, ಎಸ್.ಅಂಜಿನಪ್ಪ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಗುಂಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಮೋದ್ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-25-1028106842</p>