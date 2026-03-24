ವಿಜಯನಗರ: ದ್ವಿಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಗೆಟುಕದ ‘ಕೆ 2’ ಸಂಬಳ

ಹೊಸಪೇಟೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಗಳ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ) ₹2.26 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಖಜಾನೆ 2ನಲ್ಲಿ (ಕೆ 2) ಸಂಬಳ ಜಮಾ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಸೇರದಂತಾಗಿದೆ.

'ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವಾಡೆ ಮಾಡಲು ₹3.40 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೆ 2 ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆ 2 ಮೂಲಕ ಸಂಬಳ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೊಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ, ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಂಬಳ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಗಗನ ಕುಸುಮದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹಲವು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವುದು ನಿಜ: 'ತಾಂತ್ರಿಕ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೆ 2 ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಾಕಲು ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಸ್ಪಂದನೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ' ಎಂದು ಡಿಡಿಪಿಐ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸದ್ಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಚುನಾವಣಾ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸದ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ವರದಿಯ ಬಳಿಕ ಸಂಬಳ ಬಿಡುಗಡೆ: 'ದ್ವಿಭಾಷಾ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ವರದಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯಿಂದ ಸಂಬಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹3.40 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.

'ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲೇಕೆ ಇಲ್ಲ?'

'ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಳ ರೂಪದ ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೆ 2 ಗೇ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಂತೆಯೇ ಕೆ 2ಗೆ ಸಂಬಳ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಡಿಪಿಐ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯೊಂದೇ ದಾರಿ

ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ

ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಡಿಡಿಪಿಐ