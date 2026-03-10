ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara

ವಿಜಯನಗರ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಚಾಲಕರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರು– ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

3 ವರ್ಷದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಇಲ್ಲ, 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ವೇತನ ಇಲ್ಲ: ಏಜೆನ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಾಲಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:16 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:16 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
vijayanagaraTransport

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT