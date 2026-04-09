ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): 'ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ (ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ) ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ₹4,107 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ₹148 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ₹2,500 ಕೋಟಿ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಬಿಜ್ಜೂರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಅವರು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'2023ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ₹1,710 ಕೋಟಿಯ 99 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ₹2,500 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ವಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ (ಸಿಇಸಿಎಂಐಜೆಡ್) ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯೋಜನಾ ಆಧಾರಿತವೇ ಹೊರತು ಬಜೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ನಿಗಮದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಹಿತ ರಾಜ್ಯದ ಗಣಿಬಾಧಿತ 10 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರು: ಹೊಸಪೇಟೆ ಸಮೀಪದ ಗಣಿಬಾಧಿತ 19 ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ 1,800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೂರು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೋರಾಟ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಏಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಸೂರು ಲಭಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಜಯ ಬಿಜ್ಜೂರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಡಿಸಿಎಫ್ ಎಚ್.ಅನುಪಮಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>