ಮುಂಗಾರು: ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ

<p><em>ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ</em></p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 16.6 ಮಿ.ಮೀ.ಮಳೆ ಸುರಿಯಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ 5.3 ಮಿ.ಮೀ.ಮಳೆ ಮಾತ್ರ ಸುರಿದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶೇ 68ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲ ಹೆದಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರೈತರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2.97 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಇದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 2.38 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಭೂಮಿ. ಇದುವರೆಗೆ 10,825 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ 6,230 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು 1850 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸೇರಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2.09 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು,</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನೂ 1 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (2,10,850) ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ</p>.<p>ಭಯ ಬೇಡ: ‘ಮುಂಗಾರು ಆಗಮನ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಚುರುಕು ಪಡೆಯುವ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಕಂಗೆಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ’ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4,337 ಟನ್ ಯೂರಿಯಾ, 12,443 ಟನ್ ಎನ್ಪಿಕೆಎಸ್ ಸಹಿತ 20,417 ಟನ್ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ 400 ಟನ್, ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ 2,998 ಟನ್ ಸೇರಿದರೆ 23,817 ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಆತಂಕಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ: 5,432 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸಹಿತ 12,443 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1,319 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 7,019 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-25-1373033431</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>