ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಕುಸಿತ: ಜಮೀನಿಗೆ ಜಾನುವಾರು ನುಗ್ಗಿಸಿ ಬೆಳೆ ನಾಶ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ): ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದ ಕಾರಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ವರಕೇರಿ ಹಾಲಪ್ಪ, ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ₹80 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹200 ರಿಂದ ₹300 ಇದೆ.

'ಈ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಯ್ದರೆ, ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಗಾರ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ನೊಂದು ನುಡಿದರು.

'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 80 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ರೈತರು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಂಗ್ರಹ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ನಿಚ್ಚಾಪುರ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

'ಸರ್ಕಾರ ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 25 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ವರೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೆಡದಂತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ