ವಿಜಯನಗರ: ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರಿಂದ ₹14.06 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಎಫ್ಡಿಎ ಟಿ.ಎಂ.ಚೆನ್ನಬಸಯ್ಯ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 10ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಹಳೆಯ ಮೂರು ಮನೆಗಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೂ ಭೇದಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರಿಂದ ₹14.06 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗದ್ದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರಹಳ್ಳಿ ಆನಂದ (24) ಮತ್ತು ಅರಳೇಹಳ್ಳಿಯ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬಾಷಾ (36) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಈ ಪೈಕಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮನೆಗಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದ ಎಂದರು.</p><p>ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಜನವರಿ 10ರಂದು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಚಿರಸ್ಥಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಬಸಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ₹ 92 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಪಿಐ ವಿಕಾಸ್ ಪಿ.ಲಮಾಣಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇತರ ಮೂರು ಮನೆಗಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. </p><p>ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು, ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಈ ಇಬ್ಬರೇ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಿದ ₹12.56 ಮೌಲ್ಯದ 96.54 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ವಿವಿಧ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 750 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಜಾಹ್ನವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಉಮಾಪತಿ ಬಿ., ತಾರಾಬಾಯಿ, ನಾಗರಾಜ ಕೊಟಗಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಮಾಂಜಿನೇಯ, ಹೆಗ್ಗಪ್ಪ, ಮಹೇಶ ಎಂ., ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜತೆಗೆ ಎಎಸ್ಪಿ ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ದೊಡ್ಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>