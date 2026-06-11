ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.53 ಕೋಟಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ

<p>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು ರಚನೆಗೊಂಡ ವಿಜಯುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2021 ರಿಂದ 2025ರ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 1.53 ಕೋಟಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 69,304 ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹಂಪಿಗೆ ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 39.36 ಲಕ್ಷ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ 42.51 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ 19.97 ಲಕ್ಷ, ಕೊಟ್ಟೂರಿಗೆ 19.54 ಲಕ್ಷ, ಕುರವತ್ತಿಗೆ 13.82 ಲಕ್ಷ, ಹಂಪಿ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ 6.68 ಲಕ್ಷ, ಉಜ್ಜಯಿನಿಗೆ 3.90 ಲಕ್ಷ, ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗಕ್ಕೆ 2.91 ಲಕ್ಷ, ಬಾಗಳಿಗೆ 2.75 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವನ್ನು 1.45 ಲಕ್ಷ, ದರೋಜಿ ಕರಡಿಧಾಮವನ್ನು 35,440, ಗುಡೇಕೋಟೆ ಕರಡಿಧಾಮವನ್ನು 16,230, ಜರಿಮಲೆಯನ್ನು 14,457 ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ, ಕರಡಿಗಳು ಓಡಾಟ ನಿಜ. ಆದರೆ, ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಹಂಪಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು’ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ತಳಕೇರಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-51-1052146049</p>