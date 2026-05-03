ಗೋಡೆ ಕುಸಿತ: ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಲೀಕನೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

<p><strong>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಆ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾನಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ರಂಗನಾಥನಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ್ (54) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ.</p><p>ಬಸವರಾಜ್ ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬುನಾದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಗೋಡೆ ಇದೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೆಲಸಗಾರರು ಪಾಯ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಬಸವರಾಜ್ ತಗ್ಗನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆ ಗೋಡೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗೋಡೆ ಕುಸಿದ ಕಾರಣ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ತಲೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇಹದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಭಾಗವೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.</p><p>ಮೃತರಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ, ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ.</p>