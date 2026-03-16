ಕೂಡ್ಲಿಗಿ | ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಯಂತ್ರ ಭಸ್ಮ

<p><strong>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ</strong>: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಮತ್ತು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಂಬ್ಳಿ ಬಳಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದುದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಗಾಳಿಯಂತ್ರವೊಂದು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಿತು.</p><p>ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದುದನ್ನು ಕಂಡ ಜನ ಭಯಗೊಂಡರು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೊ, ವಿಡಿಯೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಂತ್ರ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವುದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಮಿಶ್ರಿತ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವಾಯಿತು.</p><p>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಆಲೂರು, ಯಂಬ್ಳಿ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಸಹಿತ ಕೆಲವೆಡೆ ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p><p>ಉಳಿದೆಡೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಸವಳಿದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿತು.</p>