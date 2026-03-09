ಕೂಡ್ಲಿಗಿ|ಶೇಂಗಾ, ಹುಣಸೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ತಂಡ ಭೇಟಿ: ಪರಿಶೀಲನೆ

<p><strong>ಕೂಡ್ಲಿಗಿ (ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರದೇಶಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋನಾಸ್ ಝಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಂಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯ ಕಸಾಪುರ ಬಳಿಯ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಶೇಂಗಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ (ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೇಂದ್ರ) ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಗುಡೇಕೋಟೆಯ ರೈತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ಬೀಜ ಹಾಗೂ ನಾರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಶೇಂಗಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ, ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಶೇಂಗಾ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಉತ್ಪಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದ ನೋರಾ ಕೌಸ್, ತಜ್ಞರಾದ ಅಮಿತ್ ಆರೋರ, ಕುಲರಂಜನ್ ಕುಜರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ನಬಾರ್ಡ್’ ಡಿಡಿಎಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೊಪ್ಪಳದ ‘ಎಪ್ಸ್’ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಕ್ರಪಾಣಿ, ಗುಡೇಕೋಟೆ ರೈತ ಉತ್ಪಾಧಕರ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದಿನ್ನೆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜು, ಅಲಮೇಲಮ್ಮ, ಹುಲಿರಾಜ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೇಜವರ್ಧನ್, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುಷ್ಪಾ ಅಳ್ನಾವರ್, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ನಬಾರ್ಡ್’ನ ₹ 4.50 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಘಟಕಕ್ಕೂ ನೀಡಿದ್ದರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>