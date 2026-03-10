ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictvijayapura

ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ: ಮಹಿಳಾ ವಿವಿಯ ಕುಲಪತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:21 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:21 IST
ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಬಾರದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಂದಬೇಕು.
ಪ್ರೊ.ವಿಜಯಾ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ
Vijayapura
