ಆಲಮೇಲದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಶೋಕ ಬಡಿಗೇರ ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p>ಆಲಮೇಲ: ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಆರಾಧಕರಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲಾವಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಶೋಕ ಅವರ ಸೇವೆಯು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಳಿಕಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜ ವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಶೋಕ ಬಡಿಗೇರ ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ದಾರಿ ತೋರಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯದ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೂರುಝಾವದಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಕೆ.ಗುಗ್ಗರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಸಾಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶರಣ ಗುಂದಗಿ, ಕೋರಹಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರವಿ ಬಿರಾದಾರ, ಸಾಹಿತಿ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಧೂತ ಬಂಡಗಾರ, ವಿಕಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಳೇಶ ಪತ್ತಾರ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸದಾನಂದ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ. ಈರಣ್ಣ ಪತ್ತಾರ್, ಈರಣ್ಣಪತ್ತಾರ, ಲಚ್ಚಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ್, ಈರಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ್, ಗಂಗು ಬಡಿಗೇರ, ರವಿ ಪೋದ್ದಾರ, ಮಹದೇವ್, ಪೋದ್ದಾರ್, ಪ್ರೊ.ಗಂಗಾಧರ ಪತ್ತಾರ, ಋತು ಅಂಕಲಕೋಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-26-1509831342</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>